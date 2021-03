Patrizia Groppelli litiga con Maria Monsé: “Sei un’oca, cretina e tuo marito ha una panza che sembra Babbo Natale” (Di lunedì 8 marzo 2021) Tensione a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso L’ultimo appuntamento settimanale di Pomeriggio Cinque ci ha regalato tanto trash. Infatti, nella seconda parte del talk di Barbara D’Urso c’è stata una nuova lite tra due ospiti. Il clima era particolarmente teso fin dall’inizio, tanto che la padrona di casa ha immediatamente messo le mani avanti. “Non fatemi fare il D’Urso caz*iatone”, ha asserito la professionista napoletana. Le due donne hanno commentato la scelta di alcune neo mamme di posare per degli scatti sexy e di condividerli sui loro canali. “Oggi ho promesso a me stessa di ignorarti perché tu non conti nulla, oltre a essere un’oca sei anche cretina” , ha detto Patrizia Groppelli rivolgendosi a Maria Monsè. Maria Monsé danza con la figlia Perla ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 8 marzo 2021) Tensione a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso L’ultimo appuntamento settimanale di Pomeriggio Cinque ci ha regalato tanto trash. Infatti, nella seconda parte del talk di Barbara D’Urso c’è stata una nuova lite tra due ospiti. Il clima era particolarmente teso fin dall’inizio, tanto che la padrona di casa ha immediatamente messo le mani avanti. “Non fatemi fare il D’Urso caz*iatone”, ha asserito la professionista napoletana. Le due donne hanno commentato la scelta di alcune neo mamme di posare per degli scatti sexy e di condividerli sui loro canali. “Oggi ho promesso a me stessa di ignorarti perché tu non conti nulla, oltre a esseresei anche” , ha dettorivolgendosi aMonsè.danza con la figlia Perla ...

