Partita in Lombardia la vaccinazione per gli insegnanti (Di lunedì 8 marzo 2021) Ha preso il via in mattinata, oggi 8 marzo, in tutta la Lombardia, la campagna vaccinale riservata al personale scolastico. Migliaia gli insegnanti, assistenti e personale amministrativo che la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 8 marzo 2021) Ha preso il via in mattinata, oggi 8 marzo, in tutta la, la campagna vaccinale riservata al personale scolastico. Migliaia gli, assistenti e personale amministrativo che la ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, partita in Lombardia la campagna per gli insegnanti #Coronavirusitalia - CorriereQ : Partita in Lombardia la vaccinazione per gli insegnanti - ansa_lombardia : Partita in Lombardia la vaccinazione per gli insegnanti - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, partita in Lombardia la campagna per gli insegnanti #Coronavirusitalia - AnsaLombardia : Partita in Lombardia la vaccinazione per gli insegnanti. Alcune persone pur ricevendo sms non erano presenti nelle… -