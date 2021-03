Parla l’ex medico del Napoli: “L’infortunio di Ghoulam era prevedibile” (Di lunedì 8 marzo 2021) l’ex medico del Napoli, il dott. Alfonso De Nicola, ai microfoni di Radio Marte, ha così commentato il nuovo infortunio di Faouzi Ghoulam: “Ho visto la partita e ho notato che è uscito molto sconsolato. Ma lui è un ragazzo fortissimo, io mi auguro che ripeta la prima riabilitazione perché nei primi due mesi era pronto. Mariani disse che non aveva mai visto una cosa così e di farlo correre, io gli dissi che era trascorso troppo poco tempo. Poi ci fu una frattura della rotula, non so a cosa fu dovuta ma poi ha giocato un campionato intero con Ancelotti e pensavo tra me e me che forse era il caso di fermarlo, cosa che poi non fu fatta. Il nostro vero lavoro è riuscire a capire perché quando ti rompi un crociato hai la possibilità altissima di rompere l’altro. Facciamo l’ipotesi che Ghoulam abbia eredito ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 marzo 2021)del, il dott. Alfonso De Nicola, ai microfoni di Radio Marte, ha così commentato il nuovo infortunio di Faouzi: “Ho visto la partita e ho notato che è uscito molto sconsolato. Ma lui è un ragazzo fortissimo, io mi auguro che ripeta la prima riabilitazione perché nei primi due mesi era pronto. Mariani disse che non aveva mai visto una cosa così e di farlo correre, io gli dissi che era trascorso troppo poco tempo. Poi ci fu una frattura della rotula, non so a cosa fu dovuta ma poi ha giocato un campionato intero con Ancelotti e pensavo tra me e me che forse era il caso di fermarlo, cosa che poi non fu fatta. Il nostro vero lavoro è riuscire a capire perché quando ti rompi un crociato hai la possibilità altissima di rompere l’altro. Facciamo l’ipotesi cheabbia eredito ...

