Parigi-Nizza 2021 oggi, Oinville-sur-Montcient – Amilly: orari, tv, programma e streaming. Percorso e favoriti (Di lunedì 8 marzo 2021) Seconda tappa della Parigi-Nizza da Oinbille sur Montcient ad Amilly di 188 km che si preannuncia terreno di caccia per i velocisti. Una sola asperità da affrontare quando mancheranno 110 km al traguardo. Se il plotone non dovesse lasciare spazio ad una fuga da lontano, l’unico finale possibile sarà una volata a ranghi compatti. Andiamo a scoprire il programma odierno, come seguire in TV la gara, il Percorso e i favoriti. LIVE Parigi-Nizza, seconda tappa in DIRETTA: occasione per Giacomo Nizzolo programma SECONDA TAPPA Parigi-Nizza 2021 Partenza ore 11.45 Arrivo ore 16.01 circa Diretta tv: Rai Sport, Eurosport 1 Diretta streaming: Rai.tv, Eurosport ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) Seconda tappa dellada Oinbille suraddi 188 km che si preannuncia terreno di caccia per i velocisti. Una sola asperità da affrontare quando mancheranno 110 km al traguardo. Se il plotone non dovesse lasciare spazio ad una fuga da lontano, l’unico finale possibile sarà una volata a ranghi compatti. Andiamo a scoprire ilodierno, come seguire in TV la gara, ile i. LIVE, seconda tappa in DIRETTA: occasione per Giacomo NizzoloSECONDA TAPPAPartenza ore 11.45 Arrivo ore 16.01 circa Diretta tv: Rai Sport, Eurosport 1 Diretta: Rai.tv, Eurosport ...

Advertising

SpazioCiclismo : Fortunatamente, nessuna frattura per Richie Porte nella caduta che lo ha costretto al ritiro dalla #ParisNice - ansacalciosport : Parigi-Nizza; prima tappa a Bennett. Irlandese vince in volata, 15/o Trentin | #ANSA - ansacalciosport : Parigi-Nizza: prima tappa a Bennett. Irlandese vince in volata, 15/o Trentin | #ANSA - MichGPS : #ParisNice 2 tappa: Oinville sur Montcient – Amilly 188 km. Frazione completamente pianeggiante con solo un GPM di… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Ciclismo La caduta di Porte e la volatona di Bennet: gli highlights -