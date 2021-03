Parigi-Nizza 2021 | le pagelle di oggi | Cees Bol convince | Sam Bennett si fa sorprendere

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 marzo 2021) La seconda tappa dellasi è conclusa con una volata non pulita, strana, un arrivo convulso, difficile da amministrare; ma non per il Team DSM, che ha pilotato alla perfezioneBol verso una gran bella vittoria di tappa. Gioisce anche Michael Matthews (Team Bike Exchange) che pian piano, punticino su punticino, si è aggiudicato la maglia di leader della corsa. Sprint a mezzo gas per tutti gli altri, a partire dall’ex maglia gialla Sam(Deceuninck-Quick Step) e Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Ma c’è anche da dire che il finale di corsa, il tracciato della gara, non ha facilitato le cose a nessuno.SECONDA TAPPABol, 10: vittoria netta per l’olandese che ha ...