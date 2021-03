Papa in Iraq, una rivoluzione antropologica. Parla padre Monge (Di lunedì 8 marzo 2021) Da poche ore Papa Francesco è atterrato a Roma, concludendo così la sua visita storica in una terra, l’Iraq, che, come lui stesso ha spiegato prima di congedarsi, rimarrà per sempre nel suo cuore. Sentimento ricambiato dal presidente iracheno Barham Salih, che in un tweet scrive: “La sua presenza, segno di pace e amore, resterà per sempre nei cuori di tutti gli iracheni”. Arrivato nel Paese a maggioranza sciita come “pellegrino di pace”, accolto da tanti segni di festa e di ospitalità, il Pontefice è quindi ripartito con un messaggio chiaro, pronunciato durante il volo di ritorno nel suo consueto dialogo con i giornalisti: “Carità, amore e fratellanza sono la strada”. “Credo che, per una volta, il termine ‘storico’ non sia abusato”, spiega in questa conversazione con Formiche.net padre Claudio Monge, domenicano, direttore del Centro ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 marzo 2021) Da poche oreFrancesco è atterrato a Roma, concludendo così la sua visita storica in una terra, l’, che, come lui stesso ha spiegato prima di congedarsi, rimarrà per sempre nel suo cuore. Sentimento ricambiato dal presidente iracheno Barham Salih, che in un tweet scrive: “La sua presenza, segno di pace e amore, resterà per sempre nei cuori di tutti gli iracheni”. Arrivato nel Paese a maggioranza sciita come “pellegrino di pace”, accolto da tanti segni di festa e di ospitalità, il Pontefice è quindi ripartito con un messaggio chiaro, pronunciato durante il volo di ritorno nel suo consueto dialogo con i giornalisti: “Carità, amore e fratellanza sono la strada”. “Credo che, per una volta, il termine ‘storico’ non sia abusato”, spiega in questa conversazione con Formiche.net padre Claudio, domenicano, direttore del Centro ...

