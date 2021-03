Palinsesti Rai 1, primavera 2021: tante fiction, da Makari a La Promessa. Tornano i David e lo Zecchino, sabato sera con Top Dieci (Di lunedì 8 marzo 2021) Carlo Conti Superato il Festival di Sanremo 2021, Rai 1 guarda avanti e definisce i Palinsesti primaverili del periodo che, di fatto, porta a termine la stagione televisiva iniziata lo scorso settembre. Tra fiction e show, ecco cosa andrà in onda – salvo variazioni – sulla rete ammiraglia Rai da marzo a maggio 2021. Palinsesti Rai 1: prima serata primavera 2021 DOMENICA – Dall’11 aprile torna Alessio Boni con La Compagnia del Cigno 2, fiction in sei puntate. Il 30 maggio, invece, serata evento Sogno Azzurro in vista degli Europei di calcio. LUNEDI – serata a tutta fiction a cominciare da Makari, giallo in quattro puntate (15 marzo/5 aprile) con protagonista Claudio ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 8 marzo 2021) Carlo Conti Superato il Festival di Sanremo, Rai 1 guarda avanti e definisce iprimaverili del periodo che, di fatto, porta a termine la stagione televisiva iniziata lo scorso settembre. Trae show, ecco cosa andrà in onda – salvo variazioni – sulla rete ammiraglia Rai da marzo a maggioRai 1: primataDOMENICA – Dall’11 aprile torna Alessio Boni con La Compagnia del Cigno 2,in sei puntate. Il 30 maggio, invece,ta evento Sogno Azzurro in vista degli Europei di calcio. LUNEDI –ta a tuttaa cominciare da, giallo in quattro puntate (15 marzo/5 aprile) con protagonista Claudio ...

