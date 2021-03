Palermo, “La mia corsa” di Francesca La Mantia alla Mondadori (Di lunedì 8 marzo 2021) Giovedì dalle 19 la diretta streaming della presentazione de “La mia corsa” di Francesca La Mantia alla Mondadori Francesca La Mantia ci narra la mafia e ne “la mia corsa” lo fa rivolgendosi ai più piccoli, ma con un occhio agli adulti, ancora troppo spesso indifferenti. Giovedì 11 Marzo, dalle 16:00 presso la Mondadori di via Mariano Stabile n. 233 di Palermo, l’autrice sarà presente in libreria per incontrare il pubblico e firmare le copie. Seguirà dalle 19.00 la diretta streaming della presentazione, per l’occasione saranno presenti il sindaco Leoluca Orlando, l’assessora Giovanna Marano, Clara Triolo e Dario Montana di Libera. Il Libro Mio padre aveva davvero rubato? Non avrebbe potuto chiedere un favore al Santo? ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Giovedì dalle 19 la diretta streaming della presentazione de “La mia” diLaLaci narra la mafia e ne “la mia” lo fa rivolgendosi ai più piccoli, ma con un occhio agli adulti, ancora troppo spesso indifferenti. Giovedì 11 Marzo, dalle 16:00 presso ladi via Mariano Stabile n. 233 di, l’autrice sarà presente in libreria per incontrare il pubblico e firmare le copie. Seguirà dalle 19.00 la diretta streaming della presentazione, per l’occasione saranno presenti il sindaco Leoluca Orlando, l’assessora Giovanna Marano, Clara Triolo e Dario Montana di Libera. Il Libro Mio padre aveva davvero rubato? Non avrebbe potuto chiedere un favore al Santo? ...

