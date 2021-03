Padova, un consigliere vota Matteo Messina Denaro come nuovo garante dei detenuti. Il sindaco: “Fatto gravissimo”. Il caso in procura (Di lunedì 8 marzo 2021) È finita tra lo sconcerto generale la seduta del consiglio comunale di Padova indetta mercoledì scorso per nominare il nuovo garante dei detenuti della città. Su 22 preferenze necessarie per l’elezione, il principale candidato ne ha incassate 21. Quella decisiva, e che ha Fatto saltare la votazione, è andata invece a Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa nostra condannato a più ergastoli e ricercato dagli anni Novanta. L’identità del consigliere comunale che ha indicato il nome del superlatitante non è nota, visto che la votazione è avvenuta a scrutinio segreto, ma il caso è stato duramente condannato in modo bipartisan dall’assemblea. E ora rischia di finire direttamente in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) È finita tra lo sconcerto generale la seduta del consiglio comunale diindetta mercoledì scorso per nominare ildeidella città. Su 22 preferenze necessarie per l’elezione, il principale candidato ne ha incassate 21. Quella decisiva, e che hasaltare lazione, è andata invece a, il boss di Cosa nostra condannato a più ergastoli e ricercato dagli anni Novanta. L’identità delcomunale che ha indicato il nome del superlatitante non è nota, visto che lazione è avvenuta a scrutinio segreto, ma ilè stato duramente condannato in modo bipartisan dall’assemblea. E ora rischia di finire direttamente in ...

