Ottimi ascolti per Domenica IN speciale Sanremo 2021 ma siamo lontani dai numeri dello scorso anno (Di lunedì 8 marzo 2021) E’ stato un Sanremo complicato e anche la Domenica post Festival non è stata da meno. Rai 1 infatti ha mandato in onda la messa di Papa Francesco in diretta dall’Iraq, un momento storico di grande impatto, visto il grande pericolo che il pontefice ha deciso di correre e non solo per il covid 19. E la Rai non poteva che seguire in diretta la Santa Messa facendo quindi slittare la messa in onda di Domenica IN speciale Sanremo 2021 di quasi 40 minuti. Le conseguenze sono state diverse: molti spettatori si sono persi strada facendo ( tornando poi nella seconda parte). La puntata è stata caratterizzata dal grande caos, visto che c’era stato un blocco registrato tenendo conto del minutaggio che ci sarebbe stato con la puntata in onda regolarmente dalle 15,30. E alla fine alcuni BIG non si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 8 marzo 2021) E’ stato uncomplicato e anche lapost Festival non è stata da meno. Rai 1 infatti ha mandato in onda la messa di Papa Francesco in diretta dall’Iraq, un momento storico di grande impatto, visto il grande pericolo che il pontefice ha deciso di correre e non solo per il covid 19. E la Rai non poteva che seguire in diretta la Santa Messa facendo quindi slittare la messa in onda diINdi quasi 40 minuti. Le conseguenze sono state diverse: molti spettatori si sono persi strada facendo ( tornando poi nella seconda parte). La puntata è stata caratterizzata dal grande caos, visto che c’era stato un blocco registrato tenendo conto del minutaggio che ci sarebbe stato con la puntata in onda regolarmente dalle 15,30. E alla fine alcuni BIG non si ...

Advertising

Unf_Tweet : - MikyS03 : sempre ottimi ascolti e in crescita costante per #Melaverde che totalizza 2.469.000 milioni con il 17.05% di share… - angelhelly : @StefanoFeltri @SanremoRai Guardi che il festival ha avuto ottimi ascolti, persino migliori di questi, anche quand… - GladiatorFabry : Non c'è 2 senza 3. #Amadeus & #Fiorello dopo un Festival così difficile da organizzare, senza pubblico, che ha comu… - isa_34 : Amici settimana scorsa aveva fatto qualcosina in più come ascolti però sempre ottimi ???? quest’anno il programma vola #Amici20 -