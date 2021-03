Ospedale San Giovanni Battista, dosi vaccino per pazienti diabetici (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma – A partire dal mese di marzo presso l’Ospedale San Giovanni Battista, polo sanitario dell’Associazione Nazionale dei Cavalieri dell’Ordine di Malta situato a Roma in zona Magliana, effettuera’ la somministrazione del vaccino anti Sars-Cov2. In questa prima fase la dose sara’ somministrata ai pazienti diabetici in cura presso i centri diabetologici dell’Acismom. I pazienti affetti dalla questa patologia potranno prenotare la vaccinazione contattando il numero dedicato 06 6559 6226 dal lunedi’ al sabato dalle ore 07:30 alle 13:30. L’Ospedale fin dalla prima fase della pandemia, e’ impegnato nella gestione dell’emergenza epidemica con i suoi servizi ospedalieri, drive-in per tamponi rapidi antigenici, molecolari e presso l’ambulatorio test ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma – A partire dal mese di marzo presso l’San, polo sanitario dell’Associazione Nazionale dei Cavalieri dell’Ordine di Malta situato a Roma in zona Magliana, effettuera’ la somministrazione delanti Sars-Cov2. In questa prima fase la dose sara’ somministrata aiin cura presso i centri diabetologici dell’Acismom. Iaffetti dalla questa patologia potranno prenotare la vaccinazione contattando il numero dedicato 06 6559 6226 dal lunedi’ al sabato dalle ore 07:30 alle 13:30. L’fin dalla prima fase della pandemia, e’ impegnato nella gestione dell’emergenza epidemica con i suoi servizi ospedalieri, drive-in per tamponi rapidi antigenici, molecolari e presso l’ambulatorio test ...

