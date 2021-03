Oscar Mediterraneo a Nicolò Mannino, presidente Parlamento Legalità e pro rettore Isfoa (Di lunedì 8 marzo 2021) Stefano Masullo, magnifico rettore Isfoa esprime, con i componenti del Senato Accademico, le congratulazioni a Nicolò Mannino. Il presidente del Parlamento della Legalità Internazionale è destinatario del prestigioso Premio Internazionale Oscar del Mediterraneo conferito dall’Accademia di Sicilia. Nicolò Mannino è pro rettore Isfoa, Libera e Privata Università di Diritto Internazionale. A lui la delega per lo Sviluppo del Valore della Legalità nella Costruzione delle Politiche Attive di Formazione Educativa e Culturale della Società. Stefano Masullo è magnifico retore Isfoa. Inoltre è segretario generale Assoconsulenza – Associazione ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 8 marzo 2021) Stefano Masullo, magnificoesprime, con i componenti del Senato Accademico, le congratulazioni a. IldeldellaInternazionale è destinatario del prestigioso Premio Internazionaledelconferito dall’Accademia di Sicilia.è pro, Libera e Privata Università di Diritto Internazionale. A lui la delega per lo Sviluppo del Valore dellanella Costruzione delle Politiche Attive di Formazione Educativa e Culturale della Società. Stefano Masullo è magnifico retore. Inoltre è segretario generale Assoconsulenza – Associazione ...

