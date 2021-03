Omicidio Fortuna Bellisario | le ‘Forti Guerriere’ | “Abbiamo fame di sapere e fretta di salvare Noi ci siamo” – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – “didi, per questo ciunite e non ci fermeremo”. Dolore, rabbia ma anche speranza e voglia di combattere nelle parole delle donne dell’associazione “Forti Guerriere“ che ieri si sono riunite nella basilica di Santa Maria della Sanità in occasione della messa in ricordo di, donna e mamma uccisa dal marito il 7 marzo del 2019. La funzione è stata celebrata dall’Arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia che, nella sua omelia, ha ricordato quanto è importante uscire dal “tempo di rassegnazione e indifferenza” e ha lanciato un messaggio di speranza, sottolineando che le lacrime versate finora “non sono disperse, ma raccolte in un catino di speranza e saranno ...