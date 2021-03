Omicidio di Faenza | al killer promessi 20mila euro e un auto

(Di lunedì 8 marzo 2021) Gli erano stati20 milae un’, mentre i 2.200in contanti sequestrati nel suo appartamento al momento dell’arresto non avevano alcuna relazione con il delitto. È quanto ha riferito Pierluigi Barbieri nell’interrogatorio di garanzia per l’di Ilenia Fabbri a(in provincia di Ravenna), durante il quale ha confessato di essere l’esecutore materiale del delitto.

Pierluigi Barbieri ha confessato questa mattina davanti di al gip di aver ucciso Ilenia Fabbri. L'uomo era stato arrestato lo scorso mercoledì insieme all'ex marito della vittima. Il corpo della donna era stato ritrovato poco prima dell'alba all'interno della sua abitazione di Faenza, in quel sabato del 6 febbraio 2021. A dare l'allarme di quanto accaduto è stata l'unica testimone di quel barbaro omicidio.