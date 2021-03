Oltre 1,7 milioni di like per il canale Instagram #LamiaLiguria, terzo in Italia tra i profili istituzionali di promozione turistica (Di martedì 9 marzo 2021) Si conferma anche per il 2020 la buona performance del canale Instagram #LamiaLiguria, che in pochi anni si è posizionato saldamente tra i primi canali istituzionali di promozione turistica in Italia. Secondo i dati disponibili su Bestgrid App, i post pubblicati nel 2020 hanno totalizzato 1.758.066 reazioni positive dagli 80mila follower: nello stesso periodo soltanto i canali omologhi di Trentino e Sicilia hanno fatto meglio. Un risultato, precisa l’Agenzia In Liguria, ottenuto “in organico, senza sponsorizzazioni”, quindi particolarmente indicativo dell’engagement effettivo degli utenti. Il canale #LamiaLiguria nel 2020 ha veicolato su Instagram le campagne social di Regione Liguria, in particolare “Experience ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 9 marzo 2021) Si conferma anche per il 2020 la buona performance del, che in pochi anni si è posizionato saldamente tra i primi canalidiin. Secondo i dati disponibili su Bestgrid App, i post pubblicati nel 2020 hanno totalizzato 1.758.066 reazioni positive dagli 80mila follower: nello stesso periodo soltanto i canali omologhi di Trentino e Sicilia hanno fatto meglio. Un risultato, precisa l’Agenzia In Liguria, ottenuto “in organico, senza sponsorizzazioni”, quindi particolarmente indicativo dell’engagement effettivo degli utenti. Ilnel 2020 ha veicolato sule campagne social di Regione Liguria, in particolare “Experience ...

