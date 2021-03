Oltre 100mila vittime per Covid in Italia: ultime notizie sui contagi. Brescia, Spedali civili: 'Tasso saturazione terapie intensive oltre ... (Di lunedì 8 marzo 2021) ... in questi ultimi giorni i ricoveri per Coronavirus registrati agli Spedali civili di Brescia sono 431, riporta TgCom24 , cui di questi nel reparto di terapia intensiva . Come avrebbe confermato la ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 marzo 2021) ... in questi ultimi giorni i ricoveri per Coronavirus registrati aglidisono 431, riporta TgCom24 , cui di questi nel reparto di terapia intensiva . Come avrebbe confermato la ...

CirianiCarlo : RT @goldbergvariaz: Oggi sono state superate le 100mila vittime per #covid in Italia, oltre alla tristezza ci deve essere impegno e respons… - goldbergvariaz : Oggi sono state superate le 100mila vittime per #covid in Italia, oltre alla tristezza ci deve essere impegno e res… - OvileItalia : RT @Michele02828265: Oltre 100.000 vittime. Una strage. Questo non è un paese per 'vecchi' . Circa 85.000 sono over 70. Ma in Lombardia gl… - Ettore572 : RT @Moon13_me: Oltre 100mila morti. “Siamo prontissimi,Italia meglio di tutta Europa,hanno copiato il nostro modello” Cioè? #StaseraItalia - SamaraSamWorld : RT @Moon13_me: Oltre 100mila morti. “Siamo prontissimi,Italia meglio di tutta Europa,hanno copiato il nostro modello” Cioè? #StaseraItalia -