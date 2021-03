Olanda | 4 i giocatori della Serie A convocati da De Boer

Advertising

MGJ890 : #JuveNovara imbarazzante... cmq come si può arrivare 8n serie B o A senza saper controllare un pallone o saper pass… -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda giocatori

alfredopedulla.com

Lautaro Martinez, Arturo Vidal, Alexis Sanchez e Matias Vecino , i quattrosudamericani ... Convocato invece in mattinata Stefan De Vrij dalla sua, come da previsioni, in vista di un ...Per le tre partite valide per la qualificazione a Qatar 2022 sono stati convocati quattroche militano in Serie A, ovvero De Ligt (Juventus), De Roon (Atalanta) e Strootman (Genoa).Il Barcellona non ha smesso di seguire Matthijs De Ligt, difensore della Juventus e della nazionale olandese. I catalani ci avevano già provato in passato I catalani in pressing sul difensore, ma i bi ...L’Inter starebbe monitorando con attenzione il mercato dei parametri zero. Oltre a Wijnaldum, i nerazzurri sarebbero sulle tracce di Mandi del Betis ...