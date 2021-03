Nuovo lockdown, coprifuoco anticipato, zona rossa nei weekend e scuole chiuse: l’ipotesi del Governo Draghi per la campagna vaccinale (Di lunedì 8 marzo 2021) I casi di Coronavirus, così come le terapie intensive e i ricoveri, nel nostro Paese continuano ad aumentare. Solo ieri si sono registrati 20.765 nuovi contagiati, 207 morti e 13.467 guariti, con un tasso di positività che è salito di 1,0% e si è attestato a 7,7%. A preoccupare gli esperti (e non solo) sono le varianti che sempre più stanno circolando in Italia, da quella inglese a quella brasiliana. Proprio per questo motivo, nonostante siano passati pochissimi giorni dall’entrata in vigore del Nuovo Dpcm (valido fino al 6 aprile), il Governo starebbe pensando di agire velocemente con una nuova stretta. Leggi anche: Nuovo lockdown e coprifuoco anticipato? Mezza Italia rischia la zona rossa: indice Rt sopra l’1 Nuovo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 marzo 2021) I casi di Coronavirus, così come le terapie intensive e i ricoveri, nel nostro Paese continuano ad aumentare. Solo ieri si sono registrati 20.765 nuovi contagiati, 207 morti e 13.467 guariti, con un tasso di positività che è salito di 1,0% e si è attestato a 7,7%. A preoccupare gli esperti (e non solo) sono le varianti che sempre più stanno circolando in Italia, da quella inglese a quella brasiliana. Proprio per questo motivo, nonostante siano passati pochissimi giorni dall’entrata in vigore delDpcm (valido fino al 6 aprile), ilstarebbe pensando di agire velocemente con una nuova stretta. Leggi anche:? Mezza Italia rischia la: indice Rt sopra l’1...

