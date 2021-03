Nuova missione di Renzi a Dubai. Il leader di Italia viva torna negli Emirati ma è mistero sul motivo. M5S: “Riceverà compensi anche questa volta?” (Di lunedì 8 marzo 2021) “Apprendiamo di un viaggio super segreto a Dubai del leader di IV e, visto il precedente e discusso incontro con il principe saudita Bin Salman, chiediamo di sapere se Matteo Renzi ha ricevuto o Riceverà un compenso anche in questa occasione”. E’ quanto ha detto Mario Perantoni, deputato M5S e presidente della commissione Giustizia della Camera a proposito del nuovo viaggio a Dubai del leader di Italia viva, Matteo Renzi. “Può apparire noioso chiedere spiegazioni in merito a quanto anticipato da La Stampa – prosegue l’esponente M5S – ma la politica Italiana ha bisogno di chiarezza e di politici trasparenti e invece l’oggetto ed i fini di queste missioni appaiono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 marzo 2021) “Apprendiamo di un viaggio super segreto adeldi IV e, visto il precedente e discusso incontro con il principe saudita Bin Salman, chiediamo di sapere se Matteoha ricevuto oun compensoinoccasione”. E’ quanto ha detto Mario Perantoni, deputato M5S e presidente della comGiustizia della Camera a proposito del nuovo viaggio adeldi, Matteo. “Può apparire noioso chiedere spiegazioni in merito a quanto anticipato da La Stampa – prosegue l’esponente M5S – ma la politicana ha bisogno di chiarezza e di politici trasparenti e invece l’oggetto ed i fini di queste missioni appaiono ...

