“Non ha capito proprio niente”. Barbara D’Urso, che figuraccia. E il cantante di Sanremo la sbeffeggia (Di lunedì 8 marzo 2021) Ermal Meta contro Willie Peyote. Sanremo 2021, tra le code polemiche, ‘regala’ il tweet al vetriolo del cantante che ha chiuso al terzo posto, alle spalle dei Maneskin e della coppia Fedez-Francesca Michielin. “Caro Willie Peyote – si legge nel tweet di Ermal Meta – voglio farti un dispetto e dirti quello che penso. Penso che tu sia bravo. Ieri eravamo a due metri di distanza nei camerini e se mi avessi detto di persona queste parole, saresti stato il coraggioso che appari sul palco. Buona fortuna e buona musica”. Nel mirino, le dichiarazioni che Willie Peyote ha rilasciato ironicamente sul collega in una delle sue dirette Twitch della serie ‘Le brutte intenzioni’: “Non ho alcun motivo personale per avercela con lui. Però, stasera ti devo dire la verità: intanto stai cantando Caruso nel giorno del compleanno di Lucio Dalla ed è già una scelta ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Ermal Meta contro Willie Peyote.2021, tra le code polemiche, ‘regala’ il tweet al vetriolo delche ha chiuso al terzo posto, alle spalle dei Maneskin e della coppia Fedez-Francesca Michielin. “Caro Willie Peyote – si legge nel tweet di Ermal Meta – voglio farti un dispetto e dirti quello che penso. Penso che tu sia bravo. Ieri eravamo a due metri di distanza nei camerini e se mi avessi detto di persona queste parole, saresti stato il coraggioso che appari sul palco. Buona fortuna e buona musica”. Nel mirino, le dichiarazioni che Willie Peyote ha rilasciato ironicamente sul collega in una delle sue dirette Twitch della serie ‘Le brutte intenzioni’: “Non ho alcun motivo personale per avercela con lui. Però, stasera ti devo dire la verità: intanto stai cantando Caruso nel giorno del compleanno di Lucio Dalla ed è già una scelta ...

Advertising

emenietti : sostenere che ora sia imperativo vaccinare i giovani significa non avere capito molto su questi vaccini. non è in… - Benji_Mascolo : Vi ho raccontato la mia parte più nascosta e imperfetta e voi mi avete ascoltato, capito, accettato e amato. Non ch… - lucasofri : Renzi ha torto su tutto, di brutto. E ok. Poi non ho capito perché i giornalisti che criticano la povertà delle sue… - BettaninManuela : @zaiapresidente remember. Nel caso in cui non avesse capito - closetoharold : RT @watashiwasimona: ma voi tredicenni di twitter pensate che i trentenni siano in procinto di morire non ho capito -