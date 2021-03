Non è vero che a San Marino è «tutto aperto 24h al giorno» (Di lunedì 8 marzo 2021) Il 4 marzo 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che a «San Marino, 2km da Rimini» sarebbe «tutto aperto 24h al giorno» e che invita gli utenti a chiedersi «il perché» precisando che non tutti gli abitanti «sono morti» a causa della Covid-19. Il riferimento è alle misure restrittive imposte sul territorio italiano per limitare la diffusione del nuovo coronavirus nel Paese. Si tratta di una notizia falsa. Con il decreto legge del 27 febbraio 2021 (scaricabile qui), le autorità dello Stato di San Marino hanno prorogato gran parte delle restrizioni messe in atto con un precedente decreto risalente a gennaio per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus Sars-CoV-2. Come si legge sul sito ufficiale di San Marino, ad oggi e fino al 22 marzo, nel territorio ... Leggi su facta.news (Di lunedì 8 marzo 2021) Il 4 marzo 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che a «San, 2km da Rimini» sarebbe «24h al» e che invita gli utenti a chiedersi «il perché» precisando che non tutti gli abitanti «sono morti» a causa della Covid-19. Il riferimento è alle misure restrittive imposte sul territorio italiano per limitare la diffusione del nuovo coronavirus nel Paese. Si tratta di una notizia falsa. Con il decreto legge del 27 febbraio 2021 (scaricabile qui), le autorità dello Stato di Sanhanno prorogato gran parte delle restrizioni messe in atto con un precedente decreto risalente a gennaio per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus Sars-CoV-2. Come si legge sul sito ufficiale di San, ad oggi e fino al 22 marzo, nel territorio ...

