Niente rinnovo: il top club si vuole prendere Insigne (Di lunedì 8 marzo 2021) Il capitano del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2022: top club esteri sulle sue tracce e senza rinnovo l’addio non è una chimera Due gol e una prestazione da applausi: Lorenzo Insigne ieri si è caricato il Napoli sulle spalle e lo ha portato al successo contro il Bologna. Tre punti fondamentali per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 8 marzo 2021) Il capitano del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2022: topesteri sulle sue tracce e senzal’addio non è una chimera Due gol e una prestazione da applausi: Lorenzoieri si è caricato il Napoli sulle spalle e lo ha portato al successo contro il Bologna. Tre punti fondamentali per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: #BayernMonaco, niente #rinnovo per Kingsley #Coman: proposta insoddisfacente e futuro incerto - _SiGonfiaLaRete : #BayernMonaco, niente #rinnovo per Kingsley #Coman: proposta insoddisfacente e futuro incerto - Maurtroi : @amazon A Voi danno la possibilità di lavorare , a me in Italia l agenzia recruting ha fatto lavorare 30 giorni poi… - Alex_Piace : @EugenioCorsi Se come scrive repubblica il rinnovo è automatico non ti soffiano niente -

Ultime Notizie dalla rete : Niente rinnovo Calciomercato Napoli, per Koulibaly ci prova il Bayern Monaco Niente da farde, anzi per sgomberare il campo da qualsiasi equivoco, arrivò il rinnovo (fino al 2023). Koulibaly è alla sua ottava stagione con la maglia azzurra e stavolta che si stanno scomodando (...

Serie B 27a giornata, derby Chievo - Vicenza chiude il turno. Risultati e classifica Hakimi un amico" Milan, parla Donnarumma: "Rinnovo? Sono sereno. Possiamo lottare per lo scudetto" ...Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni Non ti preoccupare niente SPAM ...

Calciomercato Milan, niente rinnovo: c’è il Real Madrid Stop and Goal Calciomercato Napoli, per Koulibaly ci prova il Bayern Monaco Ma dovrà intervenire anche De Laurentiis, che a giugno perderà - sicuramente ormai - sia Maksimovic che Hysaj, con contratto in scadenza e dunque un vuoto, anzi due, da colmare. Sarà una difesa che ve ...

CPU Intel, un nuovo attacco prende di mira il ring bus. Niente paura Con un attacco ribattezzato Lord of the Ring(s), un trio di ricercatori evidenzia una nuova vulnerabilità nelle CPU Intel degli scorsi anni. Questa volta a essere preso di mira da un attacco side chan ...

da farde, anzi per sgomberare il campo da qualsiasi equivoco, arrivò il(fino al 2023). Koulibaly è alla sua ottava stagione con la maglia azzurra e stavolta che si stanno scomodando (...Hakimi un amico" Milan, parla Donnarumma: "? Sono sereno. Possiamo lottare per lo scudetto" ...Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni Non ti preoccupareSPAM ...Ma dovrà intervenire anche De Laurentiis, che a giugno perderà - sicuramente ormai - sia Maksimovic che Hysaj, con contratto in scadenza e dunque un vuoto, anzi due, da colmare. Sarà una difesa che ve ...Con un attacco ribattezzato Lord of the Ring(s), un trio di ricercatori evidenzia una nuova vulnerabilità nelle CPU Intel degli scorsi anni. Questa volta a essere preso di mira da un attacco side chan ...