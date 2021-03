Nicolas Cage si è sposato per la quinta volta (sempre a Las Vegas) (Di lunedì 8 marzo 2021) Nicolas Cage ci riprova. Dopo il matrimonio lampo celebrato a Las Vegas nel marzo 2019 con Erika Koike, e durato solo quattro giorni, l’attore e regista ha detto di nuovo sì, sempre nella capitale americana delle nozze: la nuova signora Cage è Riko Shibata, ragazza di origini giapponesi al suo fianco da circa un anno. La cerimonia si è tenuta lo scorso 16 febbraio, al Wynn Hotel di Las Vegas, ma solo nelle ultime ore la notizia è diventata di dominio pubblico. Leggi su vanityfair (Di lunedì 8 marzo 2021) Nicolas Cage ci riprova. Dopo il matrimonio lampo celebrato a Las Vegas nel marzo 2019 con Erika Koike, e durato solo quattro giorni, l’attore e regista ha detto di nuovo sì, sempre nella capitale americana delle nozze: la nuova signora Cage è Riko Shibata, ragazza di origini giapponesi al suo fianco da circa un anno. La cerimonia si è tenuta lo scorso 16 febbraio, al Wynn Hotel di Las Vegas, ma solo nelle ultime ore la notizia è diventata di dominio pubblico.

