Nicolas Cage si è sposato per la 5a volta: ha detto sì alla 26enne Riko Shibata (Di lunedì 8 marzo 2021) Nicolas Cage e Riko Shibata: la 26enne giapponese è la quinta moglie dell’attore Premio Oscar (Photo by Michael Kovac/Getty Images) Non c’è quattro senza cinque. Nicolas Cage ci riprova e torna, di nuovo, all’altare. Il divo di Hollywood, 57 anni, ha sposato la 26enne giapponese Riko Shibata. Le nozze sono state celebrate il 16 febbraio a Las Vegas, ma solo ora sono diventate di dominio pubblico e confermate dall’attore. Leggi anche › Nicolas Cage: passeggiata romantica in carrozza con la nuova fidanzata Nicolas Cage e il ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 marzo 2021): lagiapponese è la quinta moglie dell’attore Premio Oscar (Photo by Michael Kovac/Getty Images) Non c’è quattro senza cinque.ci riprova e torna, di nuovo, all’altare. Il divo di Hollywood, 57 anni, halagiapponese. Le nozze sono state celebrate il 16 febbraio a Las Vegas, ma solo ora sono diventate di dominio pubblico e confermate dall’attore. Leggi anche ›: passeggiata romantica in carrozza con la nuova fidanzatae il ...

