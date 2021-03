Nell’anniversario della marcia di Selma, Biden vuole ampliare l’accesso al voto degli americani (Di lunedì 8 marzo 2021) (foto: Chip Somodevilla/Getty Images)Il 7 marzo il presidente degli stati uniti Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo per rendere più facile la registrazione degli elettori statunitensi e migliorarne l’accesso al voto. L’ordine presidenziale è stato firmato in occasione dell’anniversario della marcia per i diritti civili di Selma del 1965, guidata da Martin Luther King, quando polizia e truppe federali attaccarono i manifestanti pacifici che protestavano contro le discriminazioni razziali ai seggi elettorali. Dopo le infondate accuse di brogli sostenute dall’ex presidente Donald Trump, le amministrazioni repubblicane di 43 stati hanno presentato più di 250 proposte di legge per limitare l’accesso al voto, in ... Leggi su wired (Di lunedì 8 marzo 2021) (foto: Chip Somodevilla/Getty Images)Il 7 marzo il presidentestati uniti Joeha firmato un ordine esecutivo per rendere più facile la registrazioneelettori statunitensi e migliorarneal. L’ordine presidenziale è stato firmato in occasione dell’anniversarioper i diritti civili didel 1965, guidata da Martin Luther King, quando polizia e truppe federali attaccarono i manifestanti pacifici che protestavano contro le discriminazioni razziali ai seggi elettorali. Dopo le infondate accuse di brogli sostenute dall’ex presidente Donald Trump, le amministrazioni repubblicane di 43 stati hanno presentato più di 250 proposte di legge per limitareal, in ...

Advertising

Pres_Casellati : Auguri alle #FrecceTricolori per il loro 60 anniversario. Anche nell’anno della pandemia non hanno mai smesso di so… - antoniospadaro : Oggi si terrà l'incontro #bilaterale Italia ???? - Santa Sede???? nell'anniversario della firma dei Patti Lateranensi.… - daniele19921 : RT @MariaAdelfina_: @MauroLeonardi3 Per Giuseppina e Carmine,nell'anniversario della loro morte.Grazie! - MariaAdelfina_ : @MauroLeonardi3 Per Giuseppina e Carmine,nell'anniversario della loro morte.Grazie! - lafoca57 : @ClementeUol @repubblica Vada avanti nelle inchieste, nell'anno dell'anniversario della morte di Dante 'non ti cura… -

Ultime Notizie dalla rete : Nell’anniversario della PANTHERS PARMA CAMPIONI Seven Press