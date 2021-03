Nasce il giornalista Bruno Pizzul – 8 marzo 1938 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 marzo 2021) L’8a Udine, notosportivo ed ex calciatore nonché telecronista RAI degli incontri dell’Italia dal 1986 al 2002 Un’intera generazione di appassionati di calcio è cresciuta con la sua splendida voce, che dalla televisione entrava nelle case degli italiani incollati di fronte al teleschermo in occasione degli eventi calcistici più importanti della nostra storia. Stiamo parlando di, nato a Udine l’8. Il suo amore per il calcio nonsolo attraverso la sua professione disportivo e telecronista, ma anche in seguito alla sua breve e sfortunata esperienza di calciatore., ...