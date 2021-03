(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Stamattina, nel recarci a lavoro presso i nostri uffici, siamo stati accolti da una bruttissima sorpresa: uno dei nostri pannelli, raffigurante la SalaMemoria dedicata alle vittime innocenticriminalità, è stato distrutto”. Queste sono le parole che i rappresentantihanno scritto su Facebook, uno sfogo per un atto vandalico inaccettabile e preoccupante. “Sentiamo l’esigenza di condannare quanto accaduto, che offende il valore del sacrificio di tutti gli innocenti colpiti dalla violenza criminale – hanno scritto -. Noi non possiamo tacere emo tutto il nostro sdegno e il nostro dolore”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, vandalizzato simbolo della legalità, la denuncia della Fondazione Polis ** -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli vandalizzato

anteprima24.it

Non è solo rabbia il sentimento che proviamo, ma soprattutto stupore: possibile che questo sia un 'cantiere' in sicurezza? Ci preoccupa che il nostro territorio siacontinuamente, i ...Tutto viene però. Ma Lomasto, col temperamento del campione non molla e riprende il ... Al restauro stanno contribuendo Officine Studenti e Giancarlo Garraffa con Charlatans basket, ...Vandalizzato un treno in partenza dalla stazione della Circumvesuviana di Sant'Anastasia. Un ragazzo si avvicina al convoglio e, quando ormai tutti i passeggeri sono entrati e le ...“Hanno sparso per terra e vandalizzato le cose di un mio amico disabile solo per divertimento”. Queste sono le parole di una bimba dispiaciuta ...