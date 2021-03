Napoli, una parte di strada sprofonda al passaggio dell’autobus. Traffico in tilt al Vomero (Video) (Di lunedì 8 marzo 2021) Un’autobus dell’Anm è rimasto incastrato in una voragine mentre attraversava via Aniello Falcone, al Vomero. Quel pezzo di strada era già stato rifatto poco tempo fa, per fortuna il mezzo era quasi vuoto e non ci sono stati feriti. Il Traffico è andato in tilt in tutto il quartiere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Un’autobus dell’Anm è rimasto incastrato in una voragine mentre attraversava via Aniello Falcone, al. Quel pezzo diera già stato rifatto poco tempo fa, per fortuna il mezzo era quasi vuoto e non ci sono stati feriti. Ilè andato inin tutto il quartiere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

