Napoli, tegola Ghoulam: rottura del crociato sinistro, l’algerino si dovrà operare (Di lunedì 8 marzo 2021) Un infortunio più serio del previsto.L'esito degli esami ai quali si è sottoposto Faouzi Ghoulam presso Villa Stuart (a Roma) non lasciano spazio a dubbi. Come informa il club azzurro, l'esterno del Napoli - uscito anzitempo dal campo in occasione della sfida contro il Bologna, andata in scena domenica sera allo Stadio "Diego Armando Maradona" - ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, non quello già operato nel 2018.Il giocatore algerino, che nelle ultime settimane stava trattando con il club partenopeo il rinnovo del contratto, verrà operato dal Professor Mariani oggi stesso a Villa Stuart, assistito dal responsabile dello Staff Medico azzurro Dott. Canonico. Leggi su mediagol (Di lunedì 8 marzo 2021) Un infortunio più serio del previsto.L'esito degli esami ai quali si è sottoposto Faouzipresso Villa Stuart (a Roma) non lasciano spazio a dubbi. Come informa il club azzurro, l'esterno del- uscito anzitempo dal campo in occasione della sfida contro il Bologna, andata in scena domenica sera allo Stadio "Diego Armando Maradona" - ha rimediato ladel legamentodel ginocchio, non quello già operato nel 2018.Il giocatore algerino, che nelle ultime settimane stava trattando con il club partenopeo il rinnovo del contratto, verrà operato dal Professor Mariani oggi stesso a Villa Stuart, assistito dal responsabile dello Staff Medico azzurro Dott. Canonico.

