Napoli, stagione finita per Ghoulam: il comunicato ufficiale (Di lunedì 8 marzo 2021) Non finiscono le brutte notizie in casa Napoli: stagione finita per il terzino algerino Faouzi Ghoulam, il comunicato ufficiale Ancora una brutta notizia in casa Napoli. Gattuso dovrà fare a meno del terzino algerino, Faouzi Ghoulam, per i prossimi mesi. Uscito al 22? del primo tempo contro il Bologna, il laterale azzurro si è subito L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Napoli stagione Napoli, maledizione Ghoulam: rottura del crociato e stagione finita Faouzi Ghoulam è costretto a fermarsi ancora una volta. E sempre per il maledetto crociato, anche se stavolta non si tratta del ginocchio già operato. Ieri nella partita contro il Bologna si è fermato ...

Ghoulam, che sfortuna: si rompe (ancora) il crociato del ginocchio Per questa stagione, dunque, Ghoulam sarà fuori, il Napoli potrebbe ritrovarlo per il prossimo mese di agosto. Leggi i commenti Napoli: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 8 marzo 2021

Osimhen si riprende il Napoli: da lui passa il resto della stagione La Gazzetta dello Sport Napoli, maledizione Ghoulam: rottura del crociato e stagione finita Faouzi Ghoulam è costretto a fermarsi ancora una volta. E sempre per il maledetto crociato, anche se stavolta non si tratta del ginocchio già operato. Ieri nella partita contro ...

Il Napoli si rialza, sorretto da un Insigne in formato Europeo Lorenzo Insigne in formato Europeo. Il Napoli si gode il suo capitano finalmente leader vero. L'attaccante ha trascinato gli azzurri.

