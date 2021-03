(Di lunedì 8 marzo 2021) Non ci sono buone notizie per ile per l'esterno mancino Faouzi. Il giocatore, come annunciato dalla stessa società in queste ore, ha riportato la frattura del legamentoa seguito della sfida giocata contro il Bologna."Faouzi, uscito ieri nel primo tempo di-Bologna, si è sottoposto ad accertamenti presso Villa Stuart a Roma. Gli esami hanno evidenziato ladel legamentoanteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro., assisito dal responsabile dello Staff Medico Dott. Canonico, verrà operato dal Professor Mariani oggi stesso a Villa Stuart". Queste le parole del club attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale.caption id="attachment 1089655" align="alignnone" width="1024" ...

IAMCALCIONAPOL : La sfortuna perseguita Ghoulam: rottura del legamento crociato - ItaSportPress : Napoli, sfortuna Ghoulam: rottura del crociato - - lelloesposito9 : @Napoli_Report @MarcoJuric Dio che sfortuna - solonapoli11 : RT @GerardoFNS: Credo siano le ultime immagini di Ghoulam con la maglia del Napoli ...???? Che sfortuna questo ragazzo!!! Rottura del crocia… - mfo2520 : ?? se forte Faouzi ???? uno dei terzini più forti della storia del Napoli nonostante tutto . Nonostante la sfortuna co… -

... non è certo il primo giocatore così bersagliato dalla(ricordiamo sicuramente Giuseppe Rossi, ma anche Leonardo Pavoletti e Nicolò Zaniolo negli ultimi mesi ) ma ilguarda in casa ...Consigliato per te - Lacontinua a perseguitare Ghoulam. Terza rottura del crociato per il terzino del: il comunicato da parte del club La visita a Villa Stuart, conferma la rottura del crociato per il ...26 Brutte notizie per Faouzi Ghoulam . Le anticipazioni della vigilia sono purtroppo state confermate dagli esami strumentali che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del gino ...Non ci sono buone notizie per il Napoli e per l’esterno mancino Faouzi Ghoulam. Il giocatore, come annunciato dalla stessa società in queste ore, ha riportato la frattura del legamento crociato a segu ...