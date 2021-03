Napoli, per Ghoulam non c’è pace: rottura del legamento crociato (Di lunedì 8 marzo 2021) La sfortuna continua a perseguitare Ghoulam. Terza rottura del crociato per il terzino del Napoli: il comunicato da parte del club La visita a Villa Stuart, conferma la rottura del crociato per il giocatore del Napoli, Faouzi Ghoulam. Il terzino del Napoli è stato costretto ad uscire al 22? durante il match contro il Bologna. Ghoulam si è sottoposto immediatamente a dei controlli per cercare di capire l’entità del danno e se fosse necessario un intervento. Il calciatore partenopeo arrivato in stampelle ai controlli, si è sottoposto alla risonanza magnetica, che ha evidenziato l’infortunio. Infatti dopo la visita con il prof Mariani molto probabilmente il classe 91? sarà sottoposto ad un intervento anche nelle ... Leggi su zon (Di lunedì 8 marzo 2021) La sfortuna continua a perseguitare. Terzadelper il terzino del: il comunicato da parte del club La visita a Villa Stuart, conferma ladelper il giocatore del, Faouzi. Il terzino delè stato costretto ad uscire al 22? durante il match contro il Bologna.si è sottoposto immediatamente a dei controlli per cercare di capire l’entità del danno e se fosse necessario un intervento. Il calciatore partenopeo arrivato in stampelle ai controlli, si è sottoposto alla risonanza magnetica, che ha evidenziato l’infortunio. Infatti dopo la visita con il prof Mariani molto probabilmente il classe 91? sarà sottoposto ad un intervento anche nelle ...

Advertising

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Ennesima tegola per Ghoulam: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e stagione finita… - DiMarzio : #Napoli, visita di controllo al ginocchio sinistro per #Ghoulam - DiMarzio : #Napoli, l'esito degli esami per #Ghoulam - sportli26181512 : '#Ghoulam, che sfortuna! Stagione al Napoli finita': L'ex responsabile sanitario azzurro Alfonso De Nicola: 'Potrà… - giuaddo99 : -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli per Rottura del legamento crociato per Ghoulam ... questo l'esito degli accertamenti strumentali a cui Faouzi Ghoulam si è sottoposto questa mattina presso Villa Stuart a Roma in seguito all'infortunio rimediato ieri nel primo tempo di Napoli - ...

Napoli, maledizione Ghoulam: rottura del crociato e stagione finita Non quello già operato nel 2017 e nel 2018 quindi, prima al legamento crociato anteriore e poi per la frattura della rotula. Oggi l'intervento a Villa Stuart con il prof. Mariani.

Angela Treglia, l'ex operaia con casa-vacanza a Napoli per i turisti chiusa dal Covid La Repubblica NAPOLI: TEGOLA GHOULAM, ROTTURA DEL CROCIATO SINISTRO Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. L’esito degli esami a cui si è sottoposto Faouzi Ghoulam purtroppo non lascia ...

Napoli, maledizione Ghoulam: rottura del crociato e stagione finita Faouzi Ghoulam è costretto a fermarsi ancora una volta. E sempre per il maledetto crociato, anche se stavolta non si tratta del ginocchio già operato. Ieri nella partita contro ...

... questo l'esito degli accertamenti strumentali a cui Faouzi Ghoulam si è sottoposto questa mattina presso Villa Stuart a Roma in seguito all'infortunio rimediato ieri nel primo tempo di- ...Non quello già operato nel 2017 e nel 2018 quindi, prima al legamento crociato anteriore e poila frattura della rotula. Oggi l'intervento a Villa Stuart con il prof. Mariani.Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. L’esito degli esami a cui si è sottoposto Faouzi Ghoulam purtroppo non lascia ...Faouzi Ghoulam è costretto a fermarsi ancora una volta. E sempre per il maledetto crociato, anche se stavolta non si tratta del ginocchio già operato. Ieri nella partita contro ...