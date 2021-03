Napoli, operazione al ginocchio a Ghoulam perfettamente riuscita (Di lunedì 8 marzo 2021) Come da programma, Faouzi Ghoulam questo pomeriggio è stato operato a Villa Stuart dal Professor Mariani al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e per la lesione meniscale associata. L’intervento è perfettamente riuscito. Ghoulam, assistito durante l’operazione dal responsabile dello Staff Medico azzurro Dott. Canonico, resterà per qualche giorno a Villa Stuart. Il terzino azzurro si era infortunato ieri nel primo tempo di Napoli-Bologna riportando la rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro. @GhoulamFaouzi, operazione al ginocchio perfettamente riuscita https://t.co/KIzfOmV03b Forza Faouzi ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 marzo 2021) Come da programma, Faouziquesto pomeriggio è stato operato a Villa Stuart dal Professor Mariani alsinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e per la lesione meniscale associata. L’intervento èriuscito., assistito durante l’dal responsabile dello Staff Medico azzurro Dott. Canonico, resterà per qualche giorno a Villa Stuart. Il terzino azzurro si era infortunato ieri nel primo tempo di-Bologna riportando la rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale delsinistro. @Faouzi,alhttps://t.co/KIzfOmV03b Forza Faouzi ...

SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI GHOULAM, ROTTURA CROCIATO GINOCCHIO SINISTRO POSSIBILE OPERAZIONE IN GIORNATA #SkySport #Napoli… - claudioruss : Il dottor De Nicola, ex resp. staff medico #Napoli, a @CalcioNapoli24: “Il ginocchio di #Ghoulam? Al primo ko chies… - claudioruss : Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro per Faouzi #Ghoulam (in precedenza si era infortunato due vol… - BombeDiVlad : ?? #Napoli, operazione riuscita per #Ghoulam ?? Il comunicato del club azzurro ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #SerieA - BortoneMauro : RT @SkySport: ULTIM'ORA NAPOLI GHOULAM, ROTTURA CROCIATO GINOCCHIO SINISTRO POSSIBILE OPERAZIONE IN GIORNATA #SkySport #Napoli #Ghoulam htt… -