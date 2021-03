Napoli, infortunio Ghoulam: visite in corso a Villa Stuart (Di lunedì 8 marzo 2021) Faouzi Ghoulam si è presentato questa mattina a Villa Stuart, dopo l’infortunio rimediato ieri sera nel corso di Napoli-Bologna. Gli ultimi aggiornamenti Faouzi Ghoulam si è presentato questa mattina a Villa Stuart, dopo l’infortunio rimediato ieri sera nel corso di Napoli-Bologna. Con un comunicato diramato ieri immediatamente dopo il triplice fischio, il Napoli aveva annunciato che il giocatore aveva subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli esami di oggi servono a stabilire l’esatta entità dell’infortunio e per capire se c’è bisogno di un’operazione. Ghoulam tra il 2017 e il 2018 ha subito due operazioni chirurgiche ma ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Faouzisi è presentato questa mattina a, dopo l’rimediato ieri sera neldi-Bologna. Gli ultimi aggiornamenti Faouzisi è presentato questa mattina a, dopo l’rimediato ieri sera neldi-Bologna. Con un comunicato diramato ieri immediatamente dopo il triplice fischio, ilaveva annunciato che il giocatore aveva subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli esami di oggi servono a stabilire l’esatta entità dell’e per capire se c’è bisogno di un’operazione.tra il 2017 e il 2018 ha subito due operazioni chirurgiche ma ...

