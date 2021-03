Napoli, infortunio Ghoulam: c’è la rottura del crociato, dovrà operarsi (Di lunedì 8 marzo 2021) Gli esami a Villa Stuart hanno dato l’esito peggiore per Ghoulam: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro La sfortuna non sembra voler abbandonare Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino, che veniva da due operazione al ginocchio destro e stava finalmente ritrovando lo smalto di un tempo, si deve fermare nuovamente e per il medesimo infortunio. Gli esami a Villa Stuart hanno infatti dato l’esito peggiore. Come riportato da Sky Sport, Ghoulam ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Ora dovrà operarsi e l’intervento chirurgico potrebbe avvenire anche in giornata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Gli esami a Villa Stuart hanno dato l’esito peggiore perdel legamentodel ginocchio sinistro La sfortuna non sembra voler abbandonare Faouzi. Il terzino algerino, che veniva da due operazione al ginocchio destro e stava finalmente ritrovando lo smalto di un tempo, si deve fermare nuovamente e per il medesimo. Gli esami a Villa Stuart hanno infatti dato l’esito peggiore. Come riportato da Sky Sport,ha riportato ladel legamentodel ginocchio sinistro. Orae l’intervento chirurgico potrebbe avvenire anche in giornata. Leggi su Calcionews24.com

