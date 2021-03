Napoli, Ghoulam schock: nuova rottura del crociato (Di lunedì 8 marzo 2021) Che sfortuna Fauzi Ghoulam, per lui un altro infortunio gravissimo. Il difensore del Napoli ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro. Il responso è arrivato oggi, dopo gli esami strumentali effettuati alla clinica Villa Stuart di Roma. Le brutte sensazioni si sono trasformate in realtà, purtroppo. Il difensore algerino, tornato da un mese tra i disponibili, si è stretto il ginocchio tra le mani dopo aver tentato di rincorrere un avversario durante la gara con il Bologna. Ghoulam sarà operato oggi dal professor Mariani, specialista in infortuni simili. Rifà capolino l’incubo di un lungo stop, dopo l’infortunio del 2017. Il primo novembre di quell’anno si era infatti rotto il legamento crociato dell’altro ginocchio, durante la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 marzo 2021) Che sfortuna Fauzi, per lui un altro infortunio gravissimo. Il difensore delha riportato ladel legamentoanteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro. Il responso è arrivato oggi, dopo gli esami strumentali effettuati alla clinica Villa Stuart di Roma. Le brutte sensazioni si sono trasformate in realtà, purtroppo. Il difensore algerino, tornato da un mese tra i disponibili, si è stretto il ginocchio tra le mani dopo aver tentato di rincorrere un avversario durante la gara con il Bologna.sarà operato oggi dal professor Mariani, specialista in infortuni simili. Rifà capolino l’incubo di un lungo stop, dopo l’infortunio del 2017. Il primo novembre di quell’anno si era infatti rotto il legamentodell’altro ginocchio, durante la ...

