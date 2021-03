Napoli, fermata giovane ragazza che girava armata per il Centro (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ai Quartieri Spagnoli, e più precisamente in via Santa Maria Ognibene, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di controllo hanno trovato una ragazza armata di coltello. I poliziotti l’hanno raggiunta e bloccata sequestrando un coltello della lunghezza di 18 cm. La donna, una 24enne dominicana, è stata denunciata per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Fortunatamente l’arma è stata sequestrata e quindi non ha potuto far del male a nessunoi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ai Quartieri Spagnoli, e più precisamente in via Santa Maria Ognibene, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di controllo hanno trovato unadi coltello. I poliziotti l’hanno raggiunta e bloccata sequestrando un coltello della lunghezza di 18 cm. La donna, una 24enne dominicana, è stata denunciata per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Fortunatamente l’arma è stata sequestrata e quindi non ha potuto far del male a nessunoi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Torna a splendere piazza Nicola Amore nel cuore di Napoli. L'architetto Massimiliano Fuksas e la moglie Doriana Man… - anteprima24 : ** #Napoli, fermata giovane ragazza che girava armata per il Centro ** - teknoring_com : È prevista per il mese di marzo 2021 l'apertura della fermata della Metro 1 del @ComuneNapoli Ecco quali sono i ca… - FcInterNewsit : Inter Women fermata dal Napoli, per Marinelli piccola consolazione: è lei l'mvp del match - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Torna a splendere piazza Nicola Amore nel cuore di Napoli. L'architetto Massimiliano Fuksas e la moglie Doriana Mandrelli… -