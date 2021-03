Napoli che tegola! Rottura del crociato per Ghoulam (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Brutta tegola in casa azzurra, il terzino sinistro Faouzi Ghoulam ha riportato la Rottura del legamento crociato sinistro a seguito del match contro il Bologna di ieri sera. Stagione finita per lui. Si tratta dello stesso infortunio che ha subito all’altra gamba per ben due volte e che lo ha costretto a rimanere fuori dai giochi per diverso tempo. La sua stagione è praticamente finita e potrà rientrare solo a campionato iniziato il prossimo anno. Altra brutta tegola per il Napoli che sembrava aver risolto i problemi sull’out sinistro e che invece dovrà fare i conti, ancora una volta, con la sfortuna. La carriera di questo calciatore, arrivato al terzo infortunio grave in poco tempo, potrebbe essere ormai alla fine, almeno per quanto riguarda la sua permanenza in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Brutta tegola in casa azzurra, il terzino sinistro Faouziha riportato ladel legamentosinistro a seguito del match contro il Bologna di ieri sera. Stagione finita per lui. Si tratta dello stesso infortunio che ha subito all’altra gamba per ben due volte e che lo ha costretto a rimanere fuori dai giochi per diverso tempo. La sua stagione è praticamente finita e potrà rientrare solo a campionato iniziato il prossimo anno. Altra brutta tegola per ilche sembrava aver risolto i problemi sull’out sinistro e che invece dovrà fare i conti, ancora una volta, con la sfortuna. La carriera di questo calciatore, arrivato al terzo infortunio grave in poco tempo, potrebbe essere ormai alla fine, almeno per quanto riguarda la sua permanenza in ...

