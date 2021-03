Napoli, calvario Ghoulam: rottura del crociato del ginocchio sinistro (Di lunedì 8 marzo 2021) Tegola in casa Napoli. Faouzi Ghoulam ha infatti riportato la rottura del crociato del ginocchio sinistro: il terzino algerino, nel primo tempo del match contro il Bologna, aveva chiesto immediatamente il cambio per l’infortunio. Ghoulam questa mattina si è recato a Villa Stuart, a Roma, dove è stato sottoposto ad una risonanza magnetica che ha dato l’esito peggiore. Non si tratta dello stesso ginocchio dei precedenti infortuni: adesso per Ghoulam ci sarà una nuova operazione. Per lui la stagione è finita. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Tegola in casa. Faouziha infatti riportato ladeldel: il terzino algerino, nel primo tempo del match contro il Bologna, aveva chiesto immediatamente il cambio per l’infortunio.questa mattina si è recato a Villa Stuart, a Roma, dove è stato sottoposto ad una risonanza magnetica che ha dato l’esito peggiore. Non si tratta dello stessodei precedenti infortuni: adesso perci sarà una nuova operazione. Per lui la stagione è finita. SportFace.

