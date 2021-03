Napoli-Bologna, la moviola: il gol di Palacio è stato annullato giustamente (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Corriere dello Sport ha analizzato la moviola in campo di Napoli-Bologna e sostiene che l’arbitro ha correttamente annullato il gol di Rodrigo Palacio. Lo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Corriere dello Sport ha analizzato lain campo die sostiene che l’arbitro ha correttamenteil gol di Rodrigo. Lo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

pisto_gol : A proposito di Napoli Bologna, e di altre gare del week-end, mi chiedo come Chiffi possa non aver visto la spinta c… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliBologna ?? - tvdellosport : ?? #Napoli, rottura del crociato per #Ghoulam Ennesimi problemi fisici per il laterale algerino, sostituito dopo 20… - AlexanderIII15 : RT @pisto_gol: A proposito di Napoli Bologna, e di altre gare del week-end, mi chiedo come Chiffi possa non aver visto la spinta con entram… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Corbo: 'Insigne in forma straordinaria contro il Bologna, se il Napoli va in Champions League ci sarà un pr… -