Napoli-Bologna 3-1, pagelle / Il Napoli è un amore tormentato, non sai mai se risponde al telefono (Di lunedì 8 marzo 2021) Le pagelle di Napoli-Bologna 3-1 di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia OSPINA. Il ritorno del colombiano è nefasto per quanto riguarda la fatidica costruzione dal basso. Lui e il calabro-teutonico confezionano il gol del Bologna, ma la colpa in fondo non è loro, è di Mister Veleno che si sente un padreterno e sbarea sempre sullo stesso schema, non sapendo che ormai è come un cappotto fuori moda. E intestardirsi è anche sintomo di grande provincialismo, laddove gli altri suoi colleghi guardano invece al futuro con nuove intuizioni. Detto questo, Ospina è bravo però in porta: respinge la cabeza di Palacio al 29’ e la punizione di Barrow all’85’. Nel primo tempo a salvarlo è San Palo al 19’ su tiro di Skov Olsen – 6 Due soli appunti: malandato il passaggio a Demme in occasione del gol del ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 marzo 2021) Ledi3-1 di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia OSPINA. Il ritorno del colombiano è nefasto per quanto riguarda la fatidica costruzione dal basso. Lui e il calabro-teutonico confezionano il gol del, ma la colpa in fondo non è loro, è di Mister Veleno che si sente un padreterno e sbarea sempre sullo stesso schema, non sapendo che ormai è come un cappotto fuori moda. E intestardirsi è anche sintomo di grande provincialismo, laddove gli altri suoi colleghi guardano invece al futuro con nuove intuizioni. Detto questo, Ospina è bravo però in porta: respinge la cabeza di Palacio al 29’ e la punizione di Barrow all’85’. Nel primo tempo a salvarlo è San Palo al 19’ su tiro di Skov Olsen – 6 Due soli appunti: malandato il passaggio a Demme in occasione del gol del ...

