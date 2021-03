Myanmar, gruppo armato ribelle scorta il corteo antigovernativo. I soldati della Karen National Union lottano per la democrazia (Di lunedì 8 marzo 2021) Truppe di militari etnici della Knu, Karen National Union, scortano circa 2 mila insegnanti e studenti mentre protestano contro il colpo di stato del governo militare. Nella periferia di Dawei i cittadini si stanno organizzando per manifestare in massa a sostegno della leader democratica destituita Aung San Suu Kyi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Truppe di militari etniciKnu,no circa 2 mila insegnanti e studenti mentre protestano contro il colpo di stato del governo militare. Nella periferia di Dawei i cittadini si stanno organizzando per manifestare in massa a sostegnoleader democratica destituita Aung San Suu Kyi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Myanmar, gruppo armato ribelle scorta il corteo antigovernativo. I soldati della Karen National Union lottano per l… - serenel14278447 : Myanmar, gruppo armato ribelle scorta il corteo antigovernativo - CrespiEnrico : #Myanmar: esercito e polizia intensificano la violenza. Si contano dal 1 febbraio più di 80 morti. Oggi un giovane… - isabelladichio : RT @CaritasRoma: L’energia misteriosa della non violenza che non si piega alla brutalità dei violenti. Su @Avvenire_Nei la storia di una s… - ophelia_hnin : RT @akyinnamon: la ragazza che ha perso la vita aveva il bigliettino con se.. Gruppo sanguigno e i desiderio di donare le parte del corpo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar gruppo Myanmar, muore poco dopo l'arresto un dirigente del partito della Suu Kyi: rischio escalation La polizia ha sparato granate assordanti e gas lacrimogeni per disperdere un sit - in di protesta di decine di migliaia di persone a Mandalay, ha riferito il gruppo mediatico Myanmar Now. Almeno 70 ...

La marcia delle donne, su La7, La7d e La7Prime la programmazione per la festa dell'8 marzo Una giornata speciale che coinvolgerà le due Tv del Gruppo Cairo Communication e le sue piattaforme ... Un tema di grande attualità: infatti la leader del Myanmar lo scorso febbraio è stata deposta e ...

Myanmar, gruppo armato ribelle scorta il corteo antigovernativo - Mondo Agenzia ANSA Myanmar, gruppo armato ribelle scorta il corteo antigovernativo Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...

Myanmar, da oggi comincia un nuovo sciopero generale Il governo clandestino birmano chiama a una nuova ondata di disobbedienza civile. La risposta della giunta potrebbe essere un coprifuoco di 24 ore su 24 in un Paese dove la protesta non si ferma ...

La polizia ha sparato granate assordanti e gas lacrimogeni per disperdere un sit - in di protesta di decine di migliaia di persone a Mandalay, ha riferito ilmediaticoNow. Almeno 70 ...Una giornata speciale che coinvolgerà le due Tv delCairo Communication e le sue piattaforme ... Un tema di grande attualità: infatti la leader dello scorso febbraio è stata deposta e ...Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...Il governo clandestino birmano chiama a una nuova ondata di disobbedienza civile. La risposta della giunta potrebbe essere un coprifuoco di 24 ore su 24 in un Paese dove la protesta non si ferma ...