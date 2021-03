Mutilazioni genitali femminili, focus Aidos su disuguaglianza di genere per l’8 marzo (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA – In occasione della Giornata internazionale della donna, l’ong Aidos (Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo) lancia sui suoi canali social il secondo dei quattro video realizzati nell’ambito di ‘Costruire ponti tra Africa ed Europa per fermare le mutilazioni genitali femminili (mgf)‘, progetto portato avanti dal 2016 nei due continenti, in particolare in Burkina Faso, Guinea Conakry, Mali, Mauritania, Senegal e altri Paesi africani sostenuti dal programma congiunto Unfpa-Unicef per l’eliminazione delle mgf (mutilazioni genitali femminili). Il primo era uscito il 6 febbraio scorso in occasione della Giornata internazionale contro le mgf. Leggi su dire (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA – In occasione della Giornata internazionale della donna, l’ong Aidos (Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo) lancia sui suoi canali social il secondo dei quattro video realizzati nell’ambito di ‘Costruire ponti tra Africa ed Europa per fermare le mutilazioni genitali femminili (mgf)‘, progetto portato avanti dal 2016 nei due continenti, in particolare in Burkina Faso, Guinea Conakry, Mali, Mauritania, Senegal e altri Paesi africani sostenuti dal programma congiunto Unfpa-Unicef per l’eliminazione delle mgf (mutilazioni genitali femminili). Il primo era uscito il 6 febbraio scorso in occasione della Giornata internazionale contro le mgf.

Advertising

mentinfuga : Ne scrivevamo e dobbiamo continuare a parlarne e combattere finché la barbarie finisca e i colpevoli assicurati all… - RomaReport : RT @OspedaleR: All'Ospedale San Camillo è attivo il Centro regionale per l'assistenza e il trattamento chirurgico delle complicanze sanitar… - GiovanniFanfoni : @valigiablu @RobRe62 @antosinopoli Articolo molto interessante. Peccato che non citi le origini islamiche del patri… - OspedaleR : All'Ospedale San Camillo è attivo il Centro regionale per l'assistenza e il trattamento chirurgico delle complicanz… - BianchiDaniele8 : @EnricoLetta Due dirigenti di due teocrazie che professano omofobia, misoginia, discriminazione, mutilazioni genita… -