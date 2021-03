Municipio XIII: domani webinar su donne in politica (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma – “In questo periodo di difficolta’ di comunicazione legata al distanziamento fisico, non possiamo mancare di proporre delle riflessioni con personaggi di rilevanza nazionale, a livello umano e professionale, con le quali confrontarci rispetto a grandi temi che incidono sulla vita quotidiana.” “Riprendiamo il ciclo di incontri divulgativi – EssereUmaniEssereInsieme – sulla parita’ di genere ed il ruolo della componente femminile all’interno delle Istituzioni, della vita pubblica e delle professioni”. Cosi’ la Presidente del Municipio Giuseppina Castagnetta e l’Assessora alle Politiche Sociali del Municipio XIII, Serena Maria Candigliota, invitano a partecipare alla Commissione Municipale Pari Opportunita’ di martedi’ 9 marzo. Ospiteremo la Senatrice della Repubblica Alessandra Mariorino, componente commissioni Giustizia e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma – “In questo periodo di difficolta’ di comunicazione legata al distanziamento fisico, non possiamo mancare di proporre delle riflessioni con personaggi di rilevanza nazionale, a livello umano e professionale, con le quali confrontarci rispetto a grandi temi che incidono sulla vita quotidiana.” “Riprendiamo il ciclo di incontri divulgativi – EssereUmaniEssereInsieme – sulla parita’ di genere ed il ruolo della componente femminile all’interno delle Istituzioni, della vita pubblica e delle professioni”. Cosi’ la Presidente delGiuseppina Castagnetta e l’Assessora alle Politiche Sociali del, Serena Maria Candigliota, invitano a partecipare alla Commissione Municipale Pari Opportunita’ di martedi’ 9 marzo. Ospiteremo la Senatrice della Repubblica Alessandra Mariorino, componente commissioni Giustizia e ...

