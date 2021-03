Motorola Moto G9 Power, i punti di forza? Batteria da 6000mAh e fotocamera anteriori. Dimensioni non compatte (ma gestibili) (Di lunedì 8 marzo 2021) Lanciato nel corso dell’ultimo trimestre del 2020, il Motorola Moto G9 Power è uno smartphone di fascia medio-bassa che punta a soddisfare coloro che sono alla ricerca di un telefono con una Batteria dalla lunga durata. Dal punto di vista del design segue quanto sviluppato dal produttore americano per i Moto G 5G, vedendo al posteriore il gruppo fotocamere/flash non in linea – come per l’ottava generazione di Moto G – ma raggruppati in un’area quadrata con bordi stondati, mentre il celebre logo di Motorola continua a fungere come in passato da lettore per le impronta digitali; la scocca in policarbonato vede una trama zigrinata semicircolare decorare la parte posteriore, mentre una lavorazione semilucida caratterizza i bordi laterali. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Lanciato nel corso dell’ultimo trimestre del 2020, ilG9è uno smartphone di fascia medio-bassa che punta a soddisfare coloro che sono alla ricerca di un telefono con unadalla lunga durata. Dal punto di vista del design segue quanto sviluppato dal produttore americano per iG 5G, vedendo al posteriore il gruppo fotocamere/flash non in linea – come per l’ottava generazione diG – ma raggruppati in un’area quadrata con bordi stondati, mentre il celebre logo dicontinua a fungere come in passato da lettore per le impronta digitali; la scocca in policarbonato vede una trama zigrinata semicircolare decorare la parte posteriore, mentre una lavorazione semilucida caratterizza i bordi laterali. ...

