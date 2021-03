Motomondiale: Marquez, 'aspetto ok medici in settimana per tornare su una moto' (Di lunedì 8 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 8 marzo 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Motomondiale Marquez Moto: Honda, Marc Marquez continua il suo recupero Marquez è ansioso di tornare alla sua Honda RC213V e rimane in costante contatto con i suoi medici per sapere quando sarà pronto a tornare". . 8 marzo 2021

MotoGP, Alex Marquez: 'Le cadute hanno rallentato il lavoro' Si è conclusa con due scivolate ed il quattordicesimo posto in classifica la seconda giornata di test sul tracciato di Losail per Alex Marquez , alle spalle di Nakagami e staccato di circa un secondo dalla prima posizione occupata da Fabio Quartararo. Il pilota del team LCR Honda è consapevole della perdita di tempo causata dalle ...

VIDEO – MotoGP, Guido Meda: “Marc Marquez in pista al primo GP” Corse di Moto Motomondiale: Marquez, 'aspetto ok medici in settimana per tornare su una moto' Roma, 8 mar. - (Adnkronos) - "Passo dopo passo, giorno dopo giorno tutto va migliorando. Riesco a prendere gli oggetti, aumenta la forza nel braccio e diminuisce il dolore. Sento di poter ricominciare ...

MotoGP, Marquez annuncia: “Presto tornerò in sella, ma non su una MotoGP” Video - "Devo solo avere il permesso dai medici in settimana. Fino ad un mese fa mi era difficile mangiare o aprire una porta, ora sento dei miglioramenti giorno dopo giorno" ...

