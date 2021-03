MotoGp | Marquez | Voglio tornare quello che ero | ma so che ci vorrà tempo

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il viso sorridente. I bassotti che lo inseguono mentre corre. L'allenamento in palestra per recuperare quanto prima dalla terza operazione, risalente allo scorso 3 dicembre, all'omero del braccio ...

...per Marc, che in un video postato sul canale ufficiale Youtube del team Honda Repsol HRC racconta i progressi della sua riabilitazione, a 20 giorni dalla partenza della stagione di. "...: 'Sento di poter tornare in sella' 'Cerco di immaginare il miglior ritorno possibile - ..., Lorenzo - Miller al vetriolo: 'Hai già 26 anni, pensa a vincere!'Milano, 8 marzo 2021 - Il viso sorridente. I bassotti che lo inseguono mentre corre. L'allenamento in palestra per recuperare quanto prima dalla terza operazione, risalente allo scorso 3 dicembre, all ...Il pilota della Honda è fermo da 8 mesi dopo l'incidente di Jerez: "Il braccio va molto meglio". Intanto nei test di Losail vola Quartararo. Rossi è solo 20esimo ...