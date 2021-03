MotoGP | Marc Marquez come sta? Il ritorno in gara sembra ancora lontano

(Di lunedì 8 marzo 2021) I primi due giorni di test a Losail (Qatar) riservati alla classesono andati in archivio e le considerazioni sono molteplici: la Ducati attira l’attenzione per la sua aerodinamica; Franco Morbidelli è soddisfatto della propria Yamaha; Valentino Rossi deve mettere insieme i pezzi del puzzle nella nuova esperienza nel Team Petronas. Tra i temi anche la Honda. La Casa di Tokyo, in picon il collaudatore Stefan Bradl e il nuovo arrivato Pol Espargaró, ha mostrato dei segnali di ripresa: la motoessere meno complicata da guidare e in curva con il nuovo telaio ci sonoti dei miglioramenti. Tuttavia, a far rumore è la perdurante assenza del fuoriclasse spagnolo. Dopo quella caduta del 19 luglio 2020 a Jerez de la Frontera tanta acqua è passata sotto i ponti. ...

Honda Hrc ha diffuso un video per mostrare i progressi diMarquez e fare il punto della situazione sull'assenza prolungata dell'otto volte campione del mondo spagnolo dopo l'incidente ina Jerez lo scorso luglio. Nel video Marquez mostra parte ...Mentre laè di nuovo in pista per i test in Qatar,Marquez è ancora impegnato a casa a lavorare sulla sua ripresa dall'infortunio al braccio. Il percorso di recupero per tornare in pista del ...Mentre la MotoGP è di nuovo in pista per i test in Qatar, Marc Marquez è ancora impegnato a casa a lavorare sulla sua ripresa dall’infortunio al braccio. Il percorso di recupero per tornare in pista d ...Il pilota Honda è fermo dal luglio scorso, quando rimediò la frattura dell'omero destro in tre punti. I recenti scatti testimoniano i suoi allenamenti, sempre più intensi. Al momento, però, il ritorno ...