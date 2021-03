MotoGP, Lorenzo - Miller al vetriolo: 'Hai già 26 anni, pensa a vincere!' (Di lunedì 8 marzo 2021) E' proseguita fino a tarda notte la diatriba tra Jorge Lorenzo e i piloti della MotoGP in merito alla caduta di Cal Crutchlow , nella seconda giornata di test in Qatar. A scatenare il tutto, un post ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 8 marzo 2021) E' proseguita fino a tarda notte la diatriba tra Jorgee i piloti dellain merito alla caduta di Cal Crutchlow , nella seconda giornata di test in Qatar. A scatenare il tutto, un post ...

sDixMLh3g6ps1b5 : RT @gponedotcom: Lorenzo mette in riga Miller: quando spegni il telefono e inizi a vincere?: Lo spagnolo non resiste alla provocazione di i… - motosprint : #MotoGP, #Lorenzo - #Miller al vetriolo: “Hai già 26 anni, pensa a vincere!” - KZeneise : Finalmente qualcuno che manda in mona #BimboMinkia2 ...! - VikyBorgomeo : Il campione MotoGP Jorge Lorenzo in pista a Varano con una Lamborghini Super Trofeo - FormulaPassion : #MotoGP: #Lorenzo ha risposto anche a #Miller -