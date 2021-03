Montalbano – Il metodo Catalanotti | la trama ed il cast

(Di lunedì 8 marzo 2021) L’8 marzo 2021, su Raiuno, va in onda “Il”, nuovo episodio della fortunata saga de Il Commissario, la serie tv nata dai romanzi di Andrea Camilleri e che, in tv, vedono protagonista Luca Zingaretti nei panni del celebre Commissario di Vigata. Il, laCarmelo(Carlo Cartier) è stato assassinato con una pugnalata al petto, ma quest’ammazzatina, fosse anche solo per la strana compostezza della salma e l’assenza di sangue, presenta subito qualcosa di strano. Prestoscopre che la vittima era uno strozzino, benché a suo modo “equo” o almeno non particolarmente esoso. Manon era solo un usuraio, era anzitutto un fervente e originale artista di teatro, ...

MontalbanoRai : Il Commissario Montalbano sta tornando. Il nuovo episodio 'Il metodo Catalanotti' lunedì 8 Marzo in prima serata su… - roseg_68 : RT @RaiUno: Dove sta andando #Montalbano così di fretta? #IlCommissarioMontalbano - Il metodo Catalanotti STASERA #8marzo alle 21.25 su #Ra… - RaiUno : Dove sta andando #Montalbano così di fretta? #IlCommissarioMontalbano - Il metodo Catalanotti STASERA #8marzo alle… - Leorbat_Author : Metodo Catanalotti, siccome ho letto il romanzo stasera vi rovino la serata Montalbano , spoilerando tutto #montalbano - TV_Italiana : Dopo 22 anni, cala il sipario su #IlCommissarioMontalbano: stasera su #Rai1 l'ultimo definitivo episodio.

Vanta nel curriculum numerose partecipazioni a progetti per il cinema e per la tv, tra cui ' In Treatment', " Non mentire ", "Il nome della rosa" e "Il commissario- IlCatalanotti'.... l'attore noto soprattutto per il ruolo di Mimì Augello, amico del Commissario, ... Stasera su Raiuno 'IlCatalanotti' Luca Zingaretti e Cesare Bocci li vedremo ancora insieme nel film ...L’8 marzo 2021, su Raiuno, va in onda “Il metodo Catalanotti”, nuovo episodio della fortunata saga de Il Commissario Montalbano, la serie tv nata dai romanzi di Andrea Camilleri e che, in tv, vedono p ...Lunedì 8 marzo andrà in onda un nuovo episodio de “Il commissario Montalbano” che vedrà ancora una volta Luca Zingaretti vestire i panni del celebre personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri. S ...